Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds vervangt Shrek: levensgroot-Avatar personage nu te zien in Amsterdam

FOTO'S Madame Tussauds in Amsterdam heeft een nieuwe blikvanger. Ter gelegenheid van de release van de film Avatar: Fire and Ash onthult het museum een levensgroot wassen beeld van Na'vi-prinses Neytiri. Het personage uit de sciencefictionreeks van regisseur James Cameron is geïnspireerd op de vertolking door actrice Zoe Saldana.

Neytiri poseert in een krijgershouding, met traditionele Omatikaya-kleding en een Na'vi-dolk. Ze staat in een decor dat verwijst naar de heilige Tree of Souls uit de Avatar-films, met gloeiende wortels, bioluminescente planten en lichteffecten. De initiatiefnemers willen bezoekers onderdompelen in de fictieve wereld van Pandora.

Het Avatar-figuur is exclusief voor Amsterdam gemaakt. Tegelijkertijd zijn in Madame Tussauds Hollywood en Sydney nieuwe wassen beelden van Jake Sully onthuld. Voor de creatie werkte een team van twintig artiesten een jaar aan de personages, in samenwerking met filmstudio's Lightstorm Entertainment en Weta Workshop.



DreamWorks

Het Avatar-decor heeft de plek ingenomen van Shrek en Fiona. De DreamWorks-helden werden vorig jaar nog herenigd in het museum, maar zijn nu verdwenen. Met de introductie van Neytiri zet Madame Tussauds opnieuw in op filmfiguren. Ze is vanaf deze week te zien. Avatar: Fire and Ash draait nu in Nederlandse bioscopen.











