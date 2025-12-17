Efteling

Foto's: bouw van nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed schiet de hoogte in

FOTO'S De bouw van de nieuwe attractie Hooghmoed in de Efteling gaat nu echt beginnen. Na weken van voorbereidende werkzaamheden en het leggen van de fundering, gaat de constructie de hoogte in. Vandaag verscheen een flinke pilaar die uiteindelijk moet gaan ogen als een enorme schoorsteen.

Hooghmoed verrijst naast dive coaster Baron 1898. Beide attracties delen hetzelfde achtergrondverhaal, over mijnbaron Gustave Hooghmoed. De Efteling bestelde bij de Duitse fabrikant Zierer drie identieke vrijevaltorens. De grootste blikvanger wordt echter de schoorsteen, met ladders eromheen.

Daaromheen bevinden zich momenteel drie uitsparingen voor de drie torens. Ook de contouren van een aangrenzend bouwwerk zijn al zichtbaar. De Efteling wil Hooghmoed openen in de zomer van 2026, lezen we op een nieuwe aankondiging bij de bouwplaats. Daarop zien we ook het logo en silhouetten van schoorsteenvegers.



















