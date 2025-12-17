Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Gemeente schiet Blijdorp te hulp met miljoenenvoorschot om sluiting te voorkomen

De gemeente Rotterdam wil Diergaarde Blijdorp financieel bijspringen met een voorschot van 4,6 miljoen euro. Het stadsbestuur acht de situatie zo nijpend dat zonder ingrijpen acute liquiditeitsproblemen dreigen. Door jarenlange verliezen is noodzakelijk onderhoud blijven liggen, met name aan technische installaties in het Oceanium.

Dat brengt risico's met zich mee voor veiligheid en dierenwelzijn en kan ertoe leiden dat delen van het park gesloten moeten worden, waarschuwt wethouder Tim Versnel in een brief aan de gemeenteraad. Het geld moet worden gebruikt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in 2026 en 2027.

De bijdrage wordt betaald uit een eerder gereserveerd budget van 18 miljoen euro voor de restauratie van de monumentale Rivièrahal. Die restauratie blijft volgens de gemeente overeind: Blijdorp moet het voorgeschoten bedrag tussen 2028 en 2030 uit eigen middelen weer inzetten voor dat project.



Te weinig geïnvesteerd

In ruil daarvoor worden bindende afspraken gemaakt over financieel herstel en kwartaalrapportages aan de gemeente. Aanleiding voor de steun zijn forse verliezen in de afgelopen jaren. Over 2024 leed Blijdorp een tekort van circa 5,5 miljoen euro. Door die financiële druk werd te weinig geïnvesteerd in essentieel onderhoud.



Uit gemeentelijke stukken blijkt dat verder uitstel niet verantwoord is: dat zou de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen. Tegelijkertijd werkt Blijdorp aan een herstelplan dat moet leiden tot een gezondere financiële exploitatie, met kostenbesparingen, minder externe inhuur en efficiëntere bedrijfsvoering, aangevuld met nieuwe inkomstenbronnen.



Nieuwe algemeen directeur

Volgens de gemeente bieden de plannen voldoende perspectief om het dierenpark weer financieel stabiel te krijgen. Een besluit over het raadsvoorstel volgt in januari, wanneer de gemeenteraad zich over de noodsteun buigt. In februari begint Belinde Bakker als nieuwe algemeen directeur. Zij komt over van Landal en krijgt de taak om de bekende dierentuin weer financieel op de rails te krijgen.