Efteling

Efteling geeft Danse Macabre langverwachte upgrade: nieuwe muzikanten en videoprojecties

VIDEO De Efteling heeft een opvallende upgrade doorgevoerd bij spookspektakel Danse Macabre. Bezoekers kunnen vanaf vandaag nieuwe bewoners en effecten ontdekken in de kapel van de vervallen abdij. Op een scherm in één van de rozetramen in de hoofdshow verschijnen vier koorzangers. En daar blijft het niet bij.

De eerste aanpassing valt direct op bij het begin van de rit, als de bliksem inslaat. Die bliksemschicht wordt nu als een videoprojectie op het decor getoond. Daarnaast heeft men de duivelse ogen van het Onnoembare vernieuwd: ze komen nu beter tot hun recht in de grote orkestbak in het midden van de draaischijf.

De grootste vernieuwingen werden doorgevoerd rond het eerdergenoemde raam. Bij de opening van Danse Macabre, in oktober 2024, was daar een statische videoprojectie van het Onnoembare te zien. Toen de Efteling in mei 2025 een nieuw ritprogramma introduceerde, was het raam leeg. Nu zien we daar een animatie van een vierkoppig spookkoor.



Bohemian Rhapsody

De opstelling is gebaseerd op de iconische videoclip van Queen-hit Bohemian Rhapsody. Het koor zingt mee met de muziek in de kapel. Rond het raam wordt gebruikgemaakt van projection mapping. Zo verschijnen er angstaanjagende gezichten op de muur, die doen denken aan het beroemde schilderij De Schreeuw (1893) van de Noorse kunstschilder Edvard Munch.



Als de muziek ongeveer halverwege de rit tot rust komt, is een schaduweffect zichtbaar van een klauw van het Onnoembare: de verpersoonlijking van het kwaad, dat transformeert van een zwart katje naar een duivels wezen. Bij de climax van de show lossen de hoofden van de zangers op in het niets. Ze keren even later terug als felrode schedels.



Eind oktober

Danse Macabre-ontwerper Jeroen Verheij hintte eind oktober al op de toevoeging. "Het orkest van Joseph Charlatan bestaat uit een heleboel muzikanten", zei hij. "En nou wordt er gefluisterd in het Huyverwoud dat er binnenkort nog een aantal meer zichtbaar worden in de kapel." De Efteling liet toen in het midden of het zou gaan om animatronics of projecties.