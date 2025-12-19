Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Buurtbewoner dient bezwaar in tegen nieuwe attractie Slagharen

FOTO'S Een buurtbewoner heeft een bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning van een nieuwe attractie in Attractiepark Slagharen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Slagharen wil komend voorjaar een 30 meter hoge thrillride openen.

Het gaat om een zogeheten discovery revolution 30 van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Volgens de voorlichter maakt het bezwaar deel uit van de procedure. "Er is inderdaad een zienswijze ingediend bij de gemeente", zegt hij. "Wij zijn hier nu formeel geen partij in vanuit Slagharen, dus kan ik hier inhoudelijk ook geen uitspraken over doen."

Zolang de vergunning niet is verleend, mag Slagharen alleen voorbereidende werkzaamheden uitvoeren op het terrein van de voormalige attractie The Eagle. De daadwerkelijke bouw van de looping-frisbee kan pas beginnen als de toestemming rond is. In theorie kan het project vertraging oplopen.



Vol vertrouwen

Slagharen houdt ondertussen hoop. "Wij zijn nog steeds vol vertrouwen dat de attractie in het voorjaar opent", aldus de woordvoerder. Vorige maand deelde het park een eerste ontwerp. Daarop is een grotendeels bruine constructie zichtbaar met als blikvanger een grote sheriffster. De naam van de toevoeging is nog niet bekendgemaakt.











