Gardaland Resort

Gardaland pakt uit met nieuwe winterattracties: twee kartbanen

VIDEO Het Italiaanse pretpark Gardaland presenteert deze winter twee opvallende nieuwigheden. Tijdens kerstseizoen Gardaland Magic Winter, dat loopt tot en met dinsdag 6 januari, kunnen bezoekers karten op een speciaal aangelegde baan. Kinderen mogen plaatsnemen in kleinere kerstsleetjes.

De belangrijkste toevoeging is Turbo Ice op het plein voor het Gardaland Theatre: een parcours van 280 vierkante meter waar kinderen vanaf 6 jaar kunnen rijden in elektrische mini-go-karts. Het spierwitte oppervlak moet ijs nabootsen. Men hanteert een minimumlengte van 120 centimeter.

"Coureurs krijgen de kans om bochten te nemen, te driften en spannende manoeuvres uit te voeren, waardoor hun passie voor videogames verandert in een echt rijavontuur", laat het park weten. Voor jongere bezoekers - vanaf 1 meter - is er de kleinere variant Slitte in Festa, met voertuigen vormgeven als lichtgevende sleetjes.



Crystal Globe

Verder introduceert Gardaland een opvallende blikvanger: een grote transparante koepel van 16 meter doorsnee en 7 meter hoog, gevuld met ruim tweehonderd ballonnen. In deze zogenoemde Crystal Globe kunnen bezoekers muziek luisteren, meezingen en foto's maken in kerstsferen.



Het winteraanbod wordt aangevuld met verschillende shows, waaronder Sparkling: een avondspektakel met videoprojecties in kindergebied Fantasy Kingdom. In het Gardaland Theater is de 25 minuten durende variétévoorstelling Fantastico Natale te zien.