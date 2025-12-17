Efteling

Tien jaar na de opening installeert de Efteling kluisjes bij Baron 1898

De bemande garderobe bij Efteling-achtbaan Baron 1898 verdwijnt. Tien jaar na de opening van de populaire dive coaster gaat het zogenoemde Kompels Bagage Depot op de schop. Waar bezoekers voorheen hun tas konden achterlaten bij een medewerker, worden nu kluisjes geïnstalleerd.

Op die manier is er minder personeel nodig. De gratis kluisjes kunnen aan twee kanten geopend worden, zodat waaghalzen hun spullen na afloop van de achtbaanrit aan de andere zijde weer kunnen pakken. Het vernieuwde depot heeft hetzelfde uiterlijk als de grotere kluisjes onder de schachttoren; het Kompels Lockers Depot. Daar moet borg betaald worden.

Vermoedelijk worden de nieuwe lockers binnenkort in gebruik genomen. Baron 1898 bleef onlangs bijna tweeënhalve maand gesloten voor de grootste onderhoudsbeurt uit de tienjarige geschiedenis van de attractie. Het aanpassen van het bagagedepot was kennelijk nog een restpunt.