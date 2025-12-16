Universal Destinations & Experiences

Britse overheid geeft definitief groen licht voor Universal Studios in Engeland

Het langverwachte Universal Studios-pretpark in Engeland heeft een belangrijke juridische horde genomen. De Britse overheid verleent officieel toestemming voor de bouw van een groot Universal-entertainmentresort bij Bedford. De zogenoemde Development Consent Order is toegekend en treedt op 12 januari in werking, blijkt uit een brief van minister Steve Reed aan het Britse parlement.

Met het besluit krijgt Universal Destinations & Experiences toestemming om een omvangrijk "entertainment resort complex" te ontwikkelen bij Kempston Hardwick, op de locatie van een voormalige steenfabriek en omliggende gronden. Het terrein beslaat ongeveer 268 hectare.

De vergunning maakt de realisatie mogelijk van een themapark, bijbehorende accommodaties, winkels, horeca, sport- en conferentiefaciliteiten, plus bijbehorende infrastructuur en landschapsaanleg. Ook ingrepen in de bereikbaarheid maken deel uit van het plan.



Wegen aangepast

Zo komen er nieuwe af- en opritten vanaf de snelweg A421, wordt station Wixams uitgebreid en worden omliggende wegen aangepast. Volgens de Britse overheid is het project bedoeld om aanzienlijke investeringen aan te trekken en de economie en creatieve sector te versterken.



Universal verwacht dat het resort jaarlijks tussen de 8,5 en 12 miljoen bezoekers kan trekken. Daarnaast zou het project moeten leiden tot een groot aantal banen in de regio. De minister benadrukt in zijn brief dat de beslissing is genomen zonder vooringenomenheid en op basis van aangeleverde informatie en advies.



Themagebieden

De goedkeuring markeert een volgende stap in de plannen voor het enige Universal-pretpark in Europa. Eerder maakte het Amerikaanse concern al bekend te mikken op een opening in 2031, mits de verdere uitwerking en bouw volgens planning verlopen. Concrete informatie over themagebieden en attracties is er nog niet.



Universal-directielid Page Thompson herhaalt in een brief aan omwonenden dat het project een grote economische impuls moet opleveren. Hij spreekt over een geschatte directe en indirecte bijdrage van circa 50 miljard pond aan de Britse economie. Tijdens de bouw zouden ongeveer 20.000 banen ontstaan, gevolgd door zo'n achtduizend permanente arbeidsplaatsen zodra het resort operationeel is.



