Attractiepark Toverland

Toverland stopt na zes jaar met avond voor abonnees: geen Magic Member Night meer

Toverland stopt met de Magic Member Night, een jaarlijkse avondopenstelling voor abonnementhouders. Sinds 2020 stond het speciale avond-evenement elk jaar op de kalender van het Limburgse attractiepark. In 2026, het jaar waarin Toverland 25 jaar bestaat, keert het concept niet terug.

Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. In 2020 vonden twee Magic Member Nights plaats. Tussen 2021 en 2025 was er steeds sprake van één avond. Dit jaar kregen abonnees tijdens de exclusieve feestavond een voorproefje op het nieuwe zomerentertainment. Daarnaast waren er optredens van Job van Grafhorst - alias Dutchtuber - en Joël Borelli.

Komend seizoen moeten abonnementhouders de avond missen. Men heeft ervoor gekozen om te focussen op andere initiatieven, zoals een jubileumweekend op 27 en 28 juni. Daarbij worden Magic Members, zoals Toverland de abonnees noemt, "extra in het zonnetje gezet".



Verrassingen

"Ook door het jaar heen pakken we extra uit voor onze meest trouwe gasten", vult men aan. "Gedurende het hele jaar zullen er verrassingen zijn voor onze abonnementhouders." Concrete informatie ontbreekt nog. Een Toverland-abonnement kost momenteel 155 euro per jaar of 13,50 euro per maand.