Fort Fun Abenteuerland

Nieuw proces over ongeluk met rodelachtbaan: verzekeraar wil geld terug

Een ernstig ongeluk op de rodelachtbaan in het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland krijgt opnieuw een juridisch vervolg. Negen jaar na het incident, waarbij een destijds 12-jarige bezoeker een deel van zijn been verloor door een ritje in de zogeheten Trapper Slider, komt de zaak weer voor de rechter.

Dit keer gaat het om een conflict tussen verzekeraars. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het park wil een deel van de schadevergoeding die eerder is betaald terugvorderen van TÜV Nord, de keuringsinstantie die de attractie destijds controleerde. De nieuwe procedure staat gepland voor april 2026 bij de rechtbank in Arnsberg.

Het ongeval vond plaats in oktober 2017. Tijdens de rit kwam de voet van het kind tussen slede en rails terecht. Onderzoek door experts wees uit dat de baan zelf technisch in orde was. De oorzaak werd toegeschreven aan factoren zoals te hoge snelheid, vocht op de baan en verkeerde bediening van de rem.



Schikking

In september 2024 werd een schikking bereikt: de verzekeraar keerde ruim een ton uit aan het slachtoffer. Justite zette het strafrechtelijke onderzoek naar parkdirecteur Andreas Sievering en een medewerker stop. De directeur ging akkoord met het overmaken van een geldbedrag aan de staatskas. Men liet de zaak tegen het personeelslid vallen.



Trapper Slider is nog steeds één van de blikvangers van het park, dat dezelfde eigenaar heeft als bijvoorbeeld Drievliet en Avonturenpark Hellendoorn. Overigens kwam de rodelbaan vaker negatief in het nieuws. In 2018 raakte een vrouw zwaargewond bij een botsing. In 2021 liepen meerdere personen verwondingen op toen karretjes op elkaar klapten.