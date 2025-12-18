Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Fort Fun Abenteuerland

Nieuw proces over ongeluk met rodelachtbaan: verzekeraar wil geld terug

Vandaag, 09.24 uur

Een ernstig ongeluk op de rodelachtbaan in het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland krijgt opnieuw een juridisch vervolg. Negen jaar na het incident, waarbij een destijds 12-jarige bezoeker een deel van zijn been verloor door een ritje in de zogeheten Trapper Slider, komt de zaak weer voor de rechter.

Dit keer gaat het om een conflict tussen verzekeraars. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het park wil een deel van de schadevergoeding die eerder is betaald terugvorderen van TÜV Nord, de keuringsinstantie die de attractie destijds controleerde. De nieuwe procedure staat gepland voor april 2026 bij de rechtbank in Arnsberg.

Het ongeval vond plaats in oktober 2017. Tijdens de rit kwam de voet van het kind tussen slede en rails terecht. Onderzoek door experts wees uit dat de baan zelf technisch in orde was. De oorzaak werd toegeschreven aan factoren zoals te hoge snelheid, vocht op de baan en verkeerde bediening van de rem.

Schikking
In september 2024 werd een schikking bereikt: de verzekeraar keerde ruim een ton uit aan het slachtoffer. Justite zette het strafrechtelijke onderzoek naar parkdirecteur Andreas Sievering en een medewerker stop. De directeur ging akkoord met het overmaken van een geldbedrag aan de staatskas. Men liet de zaak tegen het personeelslid vallen.

Trapper Slider is nog steeds één van de blikvangers van het park, dat dezelfde eigenaar heeft als bijvoorbeeld Drievliet en Avonturenpark Hellendoorn. Overigens kwam de rodelbaan vaker negatief in het nieuws. In 2018 raakte een vrouw zwaargewond bij een botsing. In 2021 liepen meerdere personen verwondingen op toen karretjes op elkaar klapten.

Meer Fort Fun Abenteuerland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be