Wonderland Waterpark

Opblaasattractie weggewaaid: celstraf na dodelijk ongeluk in Frans waterpark

De manager van een Frans waterpark is veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens een dodelijk ongeval in de zomer van 2023. Bij een incident in Wonderland Waterpark, gelegen in het departement Var, kwam een 35-jarige man om het leven nadat een grote opblaasbare waterattractie door harde wind werd meegesleurd.

Zijn jonge dochter raakte zwaargewond. De rechtbank in Draguignan legde de parkmanager twee jaar cel op, waarvan één jaar onvoorwaardelijk. Zijn vrouw kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Beiden hebben eveneens een beroepsverbod: ze mogen zich voortaan niet meer bezighouden met attracties of opblaasbare constructies.

Het ongeluk vond plaats tijdens stevige windstoten, terwijl er in de regio een weeralarm gold. Een olifantvormige waterglijbaan van circa twintig bij twintig meter kwam los van de grond en belandde tientallen meters verderop. De vader en zijn dochter, die zich op de attractie bevonden, maakten daarbij een val.



Onvoldoende verankerd

De man overleed later in het ziekenhuis. Het meisje overleefde het incident, maar kampt met ernstige fysieke gevolgen. Een oudere zus, die getuige was van het incident, raakte getraumatiseerd. Uit onderzoek bleek dat de attractie onvoldoende was verankerd.



Deskundigen stelden vast dat het aantal grondankers niet voldeed aan de veiligheidsnormen voor dit type constructie. De verdediging betwistte die conclusies en sprak van uitzonderlijke weersomstandigheden. De afhandeling van schadevergoedingen voor de nabestaanden en slachtoffers volgt op een later moment. Overigens hebben de veroordeelden al aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis.



Burgemeester

Ook de burgemeester van Saint-Maximin-la-Sainte-Baume stond terecht, omdat de attractie op gemeentelijke grond was geplaatst. Hij werd vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat hij wettelijk niet verplicht was om aanvullende veiligheidscontroles af te dwingen, al deden andere gemeenten dat in vergelijkbare situaties uit voorzorg wel.