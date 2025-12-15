Parque Warner Madrid

Iconische Police Academy-stuntshow verdwijnt na 23 jaar uit Warner Bros.-pretpark

FOTO'S Parque Warner Madrid neemt begin januari afscheid van één van de bekendste publiekstrekkers. De Police Academy-stuntshow, in het park opgevoerd onder de naam Loca Academia de Policía, stopt na de kerstvakantie definitief. Daarmee komt een einde aan een vaste waarde.

De voorstelling stond sinds 2002 onafgebroken op het programma, met meer dan 10.000 vertoningen. Loca Academia de Policía, gebaseerd op de Police Academy-filmreeks uit de jaren tachtig en negentig, geldt als de langstlopende productie in het pretpark in Madrid.

Toeschouwers volgen de komische avonturen van enkele agenten, gecombineerd met stunts die zijn geïnspireerd op Hollywood-achtervolgingen. Het spektakel speelt zich af in het 2650 zitplaatsen tellende Teatro de Especialistas in de themazone Movie World Studios. Op maandag 5 januari is de laatste show.



Emotioneel afscheid

Door de jaren heen traden meer dan 150 stuntartiesten op en werden bijna vijfhonderd verschillende voertuigen ingezet. Parkdirecteur Javier Garrido spreekt over een emotioneel afscheid. Achter de schermen wordt gewerkt aan een vervanger, maar daarover zijn nog geen details bekend.



Tussen 1996 en 2004 was in Movie Park Germany - toen nog Warner Bros. Movie World Germany - een vergelijkbare show te zien: de Police Academy Stunt Show. Beide bestemmingen zijn tegenwoordig onderdeel van de Spaanse parkengroep Parques Reunidos, maar de Duitse vestiging verloor in 2005 de Warner Bros.-licentie.



















