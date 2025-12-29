Kermis

Tilburgse kermis wordt op doordeweekse dagen stiller en sluit eerder

De gemeente Tilburg voert vanaf 2026 aanpassingen door aan de populaire Tilburgse kermis. Op dinsdag, woensdag en donderdag gaat het drukbezochte evenement een half uur eerder dicht. Daarnaast wordt het geluidsniveau verlaagd. Dat staat in een raadsbrief van het college aan de gemeenteraad.

Op de drie doordeweekse dagen wordt de eindtijd met dertig minuten vervroegd - naar 00.30 uur - voor alle reguliere attracties, grote consumptieve attracties, kermisevenementen en kermisterrassen. Daarnaast gaat het maximale volume op die dagen met 5 decibel omlaag.

In weekenden en op Roze Maandag blijven de huidige eindtijden en geluidsnormen ongewijzigd. De gemeente experimenteerde tijdens de afgelopen kermiseditie met verschillende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Daarbij is gesproken met omwonenden, exploitanten, horecaondernemers en andere betrokkenen.



Compromis

Volgens het college bleek geen enkel scenario aanvaardbaar voor alle partijen. Het gekozen pakket wordt omschreven als een uitvoerbaar compromis, waarbij rekening is gehouden met uiteenlopende belangen. De Tilburgse kermis duurt komend jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli 2026. Na afloop worden de veranderingen geëvalueerd.