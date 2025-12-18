Kermis

Conflict over kermisattractie leidt tot schadevergoeding van bijna 100.000 euro

Het conflict tussen twee kermisondernemers over een groot funhouse heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak. De rechtbank in Breda heeft bepaald dat de ondernemer die wordt verdacht van het neerschieten van zijn zakenpartner een schadevergoeding van bijna een ton moet betalen aan het slachtoffer.

De zakenpartners waren aandeelhouder van een omvangrijke kermisattractie, een verplaatsbaar funhouse waarvoor eerder juridische procedures liepen. Tijdens een gesprek op 1 september in Breda over het beëindigen van de samenwerking escaleerde het geschil.

Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. In het vonnis oordeelt de voorzieningenrechter dat de gemaakte medische kosten en een voorschot op overige schade moeten worden vergoed door de verdachte.



Claims

Dat komt neer op 97.649,66 euro. Andere gevraagde bedragen, waaronder claims namens de vennootschap achter de attractie, zijn afgewezen omdat het bedrijf geen partij was in deze civiele procedure. Het strafrechtelijke traject naar aanleiding van het schietincident loopt nog.