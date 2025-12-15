Marineland Côte d'Azur

Franse overheid wil laatste orka's uit gesloten dierenpark naar Canada sturen

De Franse overheid wil de twee overgebleven orka's van het gesloten dierenpark Marineland in Antibes onderbrengen in een zeereservaat in Canada. Onderminister Mathieu Lefèvre noemt een opvangcentrum in de Canadese provincie Nova Scotia de beste, ethisch verantwoorde en wettelijk toegestane oplossing voor Wikie en haar zoon Keijo.

Dierenwelzijnsorganisaties reageren positief, maar het parkmanagement waarschuwt dat de situatie in Antibes te urgent is om te wachten. Marineland sloot begin januari 2025 definitief de deuren. Sindsdien verblijven er nog twee orka's en twaalf dolfijnen in het verder lege park.

Er is haast geboden bij de verhuizing: inspecties hebben zwakke plekken in de orkabassins aan het licht gebracht. De Canadese projectontwikkelaar achter het zogeheten Whale Sanctuary Project zou bereid zijn de dieren deze zomer te ontvangen, mits de voorbereidingen op korte termijn starten.



Zonder shows

Dierenrechtenorganisatie One Voice spreekt over een historische doorbraak. De vereniging pleit al jaren voor mariene reservaten als alternatief voor dolfinaria en ziet het Canadese plan als een stap richting een natuurlijker leefomgeving. Het reservaat zou bestaan uit een afgebakende zeearm van tientallen hectares, zonder shows, fokprogramma's of commercieel gebruik.



Marineland zelf blijft zich tegen de Canadese optie verzetten. Het park noemt het opvangcentrum een hypothetisch project zonder concrete planning en stelt dat langer wachten het leven van de dieren in gevaar brengt. Volgens de exploitant kunnen de bassins elk moment bezwijken. Het management pleit al langer voor een overplaatsing naar Loro Parque op Tenerife.



Japan

Die Spaanse route is door de Franse overheid definitief afgewezen. Lefèvre stelt dat wat in Frankrijk verboden is, niet elders alsnog kan worden toegestaan. Ook eerdere plannen om de orka's naar andere parken, waaronder in Japan, te sturen, strandden. De Canadese oplossing geldt voor de overheid nu als enige aanvaardbare uitweg, al kan de overplaatsing pas plaatsvinden als Marineland meewerkt.