Nieuws

Uitstel btw-verhoging biedt Belgische pretparken weinig lucht: hogere tarieven in voorjaar

De geplande btw-verhoging voor Belgische pretparken en dierentuinen wordt uitgesteld, maar het effect daarvan blijft beperkt. De federale regering heeft besloten dat de hogere belastingtarieven niet op 1 januari, maar pas op 1 maart ingaan. Voor veel attractieparken, waarvan het seizoen pas in het voorjaar start, betekent dat nauwelijks extra ademruimte.

Het btw-tarief voor onder meer toegangstickets, afhaalmaaltijden en overnachtingen stijgt daarmee alsnog van 6 naar 12 procent. Attractie- en dierenparken waarschuwden eerder dat een onmiddellijke invoering tot miljoenenverliezen kan leiden, omdat prijzen voor 2026 vaak al vastliggen en niet zomaar aangepast kunnen worden.

Opvallend is dat dierenpark Pairi Daiza gelobbyd blijkt te hebben voor een uitzonderingspositie, melden Belgische media. De Waalse dierentuin probeerde vrijstelling te krijgen van de belastingverhoging, met het argument dat het park eerder een educatieve dan recreatieve functie vervult.



Overgangsregeling

Dat verzoek werd door de regering afgewezen: alleen niet-commerciële culturele activiteiten vallen buiten de maatregel. Afgelopen maand drong de recreatiesector al tevergeefs aan op uitstel tot 2027 of een overgangsregeling. Met het uitstel krijgen bedrijven alleen twee maanden extra voorbereidingstijd.