Zoo Antwerpen

Lichtfestival keert terug naar Zoo Antwerpen: onderwaterwereld vol licht

Gisteren, 20.41 uur

VIDEO Na enkele jaren afwezigheid keert een lichtfestival terug naar Zoo Antwerpen. Waar zusterpark Zoo Planckendael de afgelopen winters het decor vormde voor grootschalige lichtfestivals, bleef het in Antwerpen sinds de winter van 2021 en 2022 donker. Daar komt nu verandering in.

Tot en met zondag 4 januari staat de Antwerpse dierentuin weer volledig in het teken van lichtkunst. Onder de naam Magic Ocean worden bezoekers meegenomen in een fantasierijke onderwaterwereld. Tijdens een avondwandeling door het park verschijnen lichtgevende zeemeerminnen, waterdraken, roggen, kwallen en tropische vissen.

Eén van de blikvangers is een reuzenoctopus van 25 meter lang, naast andere grote installaties zoals een walvis, een Poseidontempel en een poortwachtersdraak. Ook zijn er interactieve elementen, waaronder lichtspelletjes en fotoplekken voor kinderen. Het evenement is ontwikkeld door China Light, dat ook verantwoordelijk was voor de eerdere lichtfestivals in Planckendael.

Op maat gemaakt
Voor de Antwerpse editie werden meer dan vijftig lichtobjecten op maat gemaakt door circa 130 lichtkunstenaars uit China en België. Daarbij is gebruikgemaakt van duizenden ledlichtjes en kilometers zijde. Magic Ocean is alleen te bezoeken met een apart kaartje, al zijn er ook combitickets beschikbaar voor wie het avondevenement wil combineren met een dagbezoek.

De laatste keer dat de dierentuin een vergelijkbaar festival organiseerde, was tijdens het winterseizoen van 2021-2022. In de jaren daarna huisvestte Zoo Planckendael lichtspektakels met de titels Giant Bugs and Those That Eat Them, Dragons & Unicorns en Dragons of the North.



