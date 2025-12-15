Efteling

Video: Efteling-bezoekers hebben bijzondere strategie voor spelletje ringwerpen

VIDEO Wat is de beste tactiek om te winnen met ringwerpen in de Efteling? Op het Anton Pieckplein staat dit winterseizoen een spellenkraam waar bezoekers tegen betaling kunnen proberen om ringen om flessen te gooien. Als dat lukt, mogen ze een prijs mee naar huis nemen. Een groepje Efteling-fans koos voor een opvallende strategie.

In filmpjes op het TikTok-account De Demi en Stan Show is te zien hoe de fanaten de inhoud van een emmer vol met ringen in één keer over de flessenhalzen heen gooien. Een eerste poging met één emmer - inmiddels goed voor meer dan één miljoen views - haalde niets uit. Later werden drie emmers vol met ringen over de flessen verspreid. Ook dat leverde geen prijs op.

"Als één ring niet lukt... Gooi je toch gewoon de hele bak?!", luidt het bijschrift. Het oud-Hollandse kermisspel met de naam Uyt den Losse Pols is deze Winter Efteling voor het eerst te vinden op het Anton Pieckplein, tegenover de Anton Pieckcarrousel. Voor twaalf ringen moet 3 euro afgerekend worden. Een emmer vol ringen kost 10 euro, drie emmers kosten 20 euro.