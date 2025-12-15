Efteling

Islamitische actrice is niet blij met AI-moslima in de Efteling: 'Ontzettend teleurstellend'

Een bekende islamistische presentatrice en actrice is niet blij met de toevoeging van AI bij Fata Morgana in de Efteling. In de winkel bij de uitgang van de attractie verschijnen sinds kort een marktkoopman en een marktkoopvrouw op een scherm. De animaties zijn niet gemaakt door mensen: ze werden gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Samya Hafsaoui baalt er flink van, vertelt ze in een video op TikTok.

"Vind ik dit teleurstellend? Ja", zo begint Hafsaoui haar betoog. "Als actrice en stemactrice met een hoofddoek op zijn er niet heel veel baantjes die je kan doen. Dus nu is er een rol in de Efteling, waarin iemand een hoofddoek draagt, en is diegene AI. Dat is ontzettend teleurstellend."

De moslima zegt het Kaatsheuvelse sprookjespark een warm hart toe te dragen, ondanks dat Fata Morgana "een beetje pijnlijk is voor iedereen die Arabisch of moslim is". "Want het zijn nog heel veel... mensen met een tulband en zwaarden. Maar ja, we hebben het er niet meer over."



Veel make-up

Volgens Hafsaoui was de nieuwe marktkraam een mooie gelegenheid om islamitische acteurs in te huren, omdat er weinig rollen geschikt zijn voor vrouwen met een hoofddoek. Ze snapt niet dat er voor AI gekozen is. Daarnaast zijn er twijfels over het uiterlijk van de computermoslima, omdat ze veel make-up draagt en een deel van haar borstkas en haren laat zien. "Dus dat zijn hele specifieke keuzes die gemaakt worden."



Hafsaoui is onder meer bekend van boeken, podcasts, tv-programma's als De Wereld Draait Door, het Ramadanjournaal en Ik Hou van Holland en van het inspreken van Nederlandse stemmen in de Pixar-films Inside Out en Inside Out 2. Ze legt uit dat er heel veel actrices met een hoofddoek zijn "die deze rol heel graag zouden willen spelen". "Al is het heel klein, al is het maar in een marktkraampje."



Extra pijnlijk

De islamitische tiktokker begrijpt wel dat Efteling-fans felle tegenstanders zijn van de onnatuurlijke AI-creaties. "Van mij mag je experimenteren met nieuwe technologie... Maar om dít te gebruiken als je eerste experiment is voor mij extra pijnlijk." De Efteling presenteerde het AI-concept eerder als "als een avontuurlijke test voor alle partijen". Die test lijkt mislukt: op de initiatiefnemers na lijkt niemand enthousiast over het eindresultaat.