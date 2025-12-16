Attractiepark Toverland

Toverland kort openingstijden in: 's zomers één tot twee uur eerder gesloten, in laagseizoen al om 17.30 uur dicht

De openingstijden van Toverland worden ingekort. In 2026 eindigen zomerdagen één tot twee uur eerder. Bovendien gaat het Noord-Limburgse attractiepark in het laagseizoen regelmatig al om 17.30 uur dicht. Tot nu toe was het park minimaal tot 18.00 uur geopend, ook op rustige dagen.

Dat blijkt uit de nieuwe openingskalender van Toverland, die vandaag is gepubliceerd. Zomerseizoen Summer Feelings duurde in het verleden altijd tot 21.00 uur, waarbij entreegebied Port Laguna oorspronkelijk zelfs tot 22.00 uur toegankelijk was. Komend jaar sluiten de poorten uiterlijk om 20.00 uur.

Tijdens de eerste en laatste week van Summer Feelings, zaterdag 11 tot en met vrijdag 17 juli en maandag 24 tot en met zondag 30 augustus, wordt Toverland al om 19.00 uur gesloten. Bovendien start het zomerfestival een week later dan voorheen: niet in de eerste week van juli, maar in de tweede.



Personeelstekort

"We hebben de afgelopen jaren goed gekeken naar het bezoekersgedrag en de openingstijden hierop geoptimaliseerd", zegt een woordvoerster van Toverland over de wijzigingen. Wat ongetwijfeld ook zal meespelen, is dat het park geld kan besparen door personeel eerder naar huis te sturen. Kortere diensten zijn daarnaast ook gunstig in de strijd tegen een aanhoudend personeelstekort.



Toverland viert in 2026 het 25-jarig bestaan. In het weekend van 27 en 28 juni vindt om die reden een speciaal jubileumevenement plaats. Over de invulling komt later meer informatie naar buiten. Men belooft "een bijzonder feestje", van 10.00 tot 18.00 uur.