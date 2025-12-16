Welkom!
Efteling

Parkeerproblemen Efteling houden aan: 'Wat een zooitje'

Vandaag, 17.05 uurBeeld: @kapi06, @84eric

FOTO'S Het lijkt wel alsof Efteling-bezoekers steeds meer moeite hebben met parkeren. Nadat de afgelopen maanden al meermaals beelden naar buiten kwamen van scheef of verkeerd geparkeerde wagens, was het deze week raak op de parkeerplaats voor mindervaliden.

Meerdere bezoekers publiceerden zondag foto's op social media van auto's die met hun neus ver over de lijn geparkeerd waren. Het gevolg: een geblokkeerde doorgang. Voor andere automobilisten was het haast onmogelijk om er langs te rijden. Op X leveren de afbeeldingen veel commentaar op.

"Nieuwe kampioenschappen dom en asociaal parkeren", schrijft één van de fotografen. "Het is weer triest met het parkeren op de miva-parkeerplaats", zegt de ander. "Natuurlijk weer een Tesla", verzucht iemand. "Wat een zooitje is dit", reageert een Efteling-liefhebber. "Geen supervisie hier."

Medewerkers
Een X-gebruiker zegt dit soort parkeervakken bewust te mijden. "Ik loop liever een stukje, dan kan ik tenminste weg wanneer ik wil." Ene Patrick laat weten: "Onvoorstelbaar!" Efteling-medewerkers zijn 's ochtends aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden, maar zij zien niet alles.



