Zoologisk Have København

Video: luipaarden ontdekken 160 meter lange tunnel in dierentuin

VIDEO Een dierentuin in Denemarken heeft een opvallende toevoeging in gebruik genomen: een 160 meter lange tunnel voor luipaarden. Op videobeelden is te zien hoe de dieren het nieuwe pad verkennen. Eigenlijk had het bijzondere project begin februari af moeten zijn, maar de opening werd uitgesteld tot half maart.

Het luipaardpad van de Zoologisk Have København vormt een verlenging van het bestaande luipaardenverblijf. De route slingert door meerdere delen van het park, onder meer langs het olifantenverblijf en richting het bamboebos bij de panda's. Bezoekers kunnen de dieren daardoor op verschillende plekken in de tuin tegenkomen, soms op hoogte en soms op oogniveau.

De constructie biedt de luipaarden extra bewegingsruimte en meer mogelijkheden om hun territorium te verkennen. Ze kunnen er patrouilleren, rusten en nieuwe geuren en geluiden ontdekken. In de dierentuin leven amoerluipaarden, één van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. In het wild zouden nog ongeveer vijftig exemplaren over zijn.



Men spreekt over "het langste luipaardpad van Europa". Het initiatief kostte 7,5 miljoen Deense kronen, omgerekend circa 1 miljoen euro. De aanleg werd gefinancierd met behulp van donaties van fondsen en bezoekers. Langs de route is ook een speel- en leerparcours voor kinderen aangelegd. De Zoologisk Have ligt in de Deense hoofdstad Kopenhagen.