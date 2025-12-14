Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt eerste muziek van nieuwe avondshow Cascade of Lights

VIDEO Disneyland Paris geeft een eerste voorproefje op de muziek van de nieuwe avondshow Disney Cascade of Lights. Dit weekend verscheen een 29 seconden durend audiofragment horen uit het nummer We Can Be Heroes, dat speciaal voor het spektakel is gecomponeerd.

De volledige show gaat in maart volgend jaar in première in Disney Adventure World, het vernieuwde Walt Disney Studios Park. Cascade of Lights wordt opgevoerd boven Adventure Bay, een meer van ruim 3 hectare. Men combineert fonteinen, licht, projecties op water, vuurwerk en 379 drones, waaronder speciaal ontwikkelde waterdrones.

De soundtrack werd gecomponeerd door Mark Hammond en geproduceerd door Jonathan Barr. Opnames vonden plaats in de legendarische Abbey Road Studios in Londen, met een orkest van maar liefst negentig musici. We Can Be Heroes fungeert als themanummer: het lied moet volgens Disney de emotionele lijn van de voorstelling dragen.