Efteling

Efteling-show Raveleijn stopgezet: vrouw onwel op tribune, hoogwerker opgeroepen

VIDEO Een voorstelling van Raveleijn in de Efteling is zaterdagmiddag stopgezet vanwege een onwelwording. Een vrouw op de tribune moest gereanimeerd worden. Twee ambulances en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Daarnaast werd een hoogwerker van de brandweer opgeroepen.

Het incident vond plaats rond 17.10 uur. Alle bezoekers moesten de openluchtarena verlaten. Men wilde de hoogwerker gebruiken om de vrouw van de tribune af te kunnen halen.

Uiteindelijk bleek het inzetten ervan niet noodzakelijk: medewerkers hebben het slachtoffer op een brancard naar beneden gedragen. Ze is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Nieuwe productie

Over haar huidige toestand is niets bekend. Paardenshow Raveleijn in de Efteling speelt nog enkele weken: begin januari stopt de huidige voorstelling. Er komt eind 2026 een volledig nieuwe productie voor in de plaats.