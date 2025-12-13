Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling-show Raveleijn stopgezet: vrouw onwel op tribune, hoogwerker opgeroepen

Vandaag, 18.33 uurBeeld: Erik Haverhals/Persbureau Heitink, @_Michje

VIDEO Een voorstelling van Raveleijn in de Efteling is zaterdagmiddag stopgezet vanwege een onwelwording. Een vrouw op de tribune moest gereanimeerd worden. Twee ambulances en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Daarnaast werd een hoogwerker van de brandweer opgeroepen.

Het incident vond plaats rond 17.10 uur. Alle bezoekers moesten de openluchtarena verlaten. Men wilde de hoogwerker gebruiken om de vrouw van de tribune af te kunnen halen.

Uiteindelijk bleek het inzetten ervan niet noodzakelijk: medewerkers hebben het slachtoffer op een brancard naar beneden gedragen. Ze is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Nieuwe productie
Over haar huidige toestand is niets bekend. Paardenshow Raveleijn in de Efteling speelt nog enkele weken: begin januari stopt de huidige voorstelling. Er komt eind 2026 een volledig nieuwe productie voor in de plaats.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be