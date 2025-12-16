Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Discoschaatsen in Slagharen? Nieuwe knop activeert speciaal effect

VIDEO Attractiepark Slagharen heeft een mysterieuze knop geïnstalleerd naast de overdekte ijsbaan. Wie erop drukt, activeert een bijzonder effect: feestmuziek, knipperende en gekleurde lampen en een discobol. Zo krijgen bezoekers de kans om te discoschaatsen.

Naast de schaatsbaan bevindt zich spookhuis Crows Nest, geopend tijdens de halloweenperiode. Slagharen besloot de technische installatie van de beleving ook 's winters in te zetten: de knop die normaal gesproken door acteurs gebruikt wordt voor een schrikeffect, zorgt nu voor de schaatsdisco in Winter Western Village.

De knop wordt elke vijf minuten geactiveerd. Er staat geen bordje bij, maar een knipperende groene lamp daagt bezoekers uit om een gok te wagen. De ijsbaan heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter. Het huren van schaatsen kan voor 6,50 euro per paar.



Thee met Jägermeister

Bij kraampjes in de hal worden ook winterse hapjes en drankjes aangeboden, waaronder erwtensoep, glühwein, warme chocolademelk met rum en thee met Jägermeister. Winter Slagharen duurt nog tot het einde van de kerstvakantie. De openingstijden zijn dit jaar verruimd: in plaats van 17.00 uur zijn bezoekers tot 19.00 uur welkom.



Het aanbod bestaat verder uit onder meer een grote circusshow en een fonteinenspektakel. Eén tot twee keer per week gaat vuurwerk de lucht in. In bioscoopzaal El Teatro is de 4D-kerstfilm Rudolph The Red-Nosed Reindeer te zien. Op kerstavond, eerste kerstdag en oudejaarsavond biedt Slagharen een feestbuffet aan in restaurant Big Jake Dinner House.