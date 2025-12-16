Disneyland Paris

Video: bekijk het tijdelijke Avatar-dronespektakel in Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris heeft deze week een extraatje in petto voor bezoekers van het Walt Disney Studios Park. Rond sluitingstijd is een speciale Avatar-droneshow te bewonderen. Het tijdelijke avondspektakel werd ontwikkeld ter gelegenheid van de nieuwe film Avatar: Fire and Ash, die vanaf woensdag in de bioscoop draait. Looopings kan een video van de show laten zien.

De drones gaan de lucht in boven Adventure Way, het themagebied dat volgend jaar opengaat. Toeschouwers staan in Hollywood Boulevard, onderdeel van parkdeel World Premiere Plaza. Disney vertoont de bijna zes minuten durende Avatar-show tussen zaterdag 13 en woensdag 17 december, al werd de voorstelling op zondag 14 december geannuleerd vanwege de weersomstandigheden.

De drones vormen verschillende personages en landschappen uit Avatar-wereld Pandora. We zien zwevende rotsen, dieren, een vulkaan met een rookeffect en verschillende bewoners - de Na'vi. Ook bijzonder zijn drones waar vuurwerk uit naar beneden komt. De show eindigt met het Avatar-symbool en de titel van de film. De onthulling ervan gaat eveneens gepaard met vuurwerk.



Kassuccessen

Hoewel de eerste en tweede Avatar-film in 2009 en 2022 grote kassuccessen waren, ook in Frankrijk, heeft Disneyland Paris zich nog niet gewaagd aan een vaste Avatar-beleving in het resort. Wel verscheen onlangs een technische tekening die suggereerde dat er plannen zijn voor een uitbreiding in Avatar-thema.