Disneyland Paris

Video: stakende schoonmakers Disneyland Paris houden protest de hele dag vol

VIDEO 'Happy holidays', staat op een gigantische kerstkrans bij de entree van Disneyland Paris, maar van een vrolijk kerstfeest was daar vandaag geen sprake. Stakende schoonmakers hebben hun luidruchtige protest bij de ingang van het Disneyland Park de hele dag voortgezet. Ze waren voor bezoekers niet te missen.

De actie begon al in de nacht en hield ook overdag aan. Schoonmakers van het externe bedrijf Onet France bleven trommelen op vuilnisbakken en andere voorwerpen. De bestrating van het plein raakte bezaaid met papier en ander afval. Wie het park wilde betreden, moest om de demonstranten heen lopen.

Disneyland Paris greep in door dranghekken te plaatsen en looproutes aan te passen, zodat bezoekers veilig om het aanhoudende protest heen werden geleid. Ook waren beveiligers van Disney aanwezig om te voorkomen dat de situatie zou escaleren. Ondanks die maatregelen bleef de actie prominent zichtbaar én hoorbaar.



Vakbond

Demonstranten droegen gele hesjes van schoonmaakbedrijf Onet en rode hesjes van vakbond Confédération Générale du Travail (CGT). De schoonmakers klagen al langer over hun arbeidsomstandigheden en salaris. Eerdere protestacties en stakingen in het Disney-resort zorgden eveneens voor overlast. Deze demonstratie was niet vooraf aangekondigd.