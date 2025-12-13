Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Video: stakende schoonmakers Disneyland Paris houden protest de hele dag vol

Gisteren, 22.17 uur

VIDEO 'Happy holidays', staat op een gigantische kerstkrans bij de entree van Disneyland Paris, maar van een vrolijk kerstfeest was daar vandaag geen sprake. Stakende schoonmakers hebben hun luidruchtige protest bij de ingang van het Disneyland Park de hele dag voortgezet. Ze waren voor bezoekers niet te missen.

De actie begon al in de nacht en hield ook overdag aan. Schoonmakers van het externe bedrijf Onet France bleven trommelen op vuilnisbakken en andere voorwerpen. De bestrating van het plein raakte bezaaid met papier en ander afval. Wie het park wilde betreden, moest om de demonstranten heen lopen.

Disneyland Paris greep in door dranghekken te plaatsen en looproutes aan te passen, zodat bezoekers veilig om het aanhoudende protest heen werden geleid. Ook waren beveiligers van Disney aanwezig om te voorkomen dat de situatie zou escaleren. Ondanks die maatregelen bleef de actie prominent zichtbaar én hoorbaar.

Vakbond
Demonstranten droegen gele hesjes van schoonmaakbedrijf Onet en rode hesjes van vakbond Confédération Générale du Travail (CGT). De schoonmakers klagen al langer over hun arbeidsomstandigheden en salaris. Eerdere protestacties en stakingen in het Disney-resort zorgden eveneens voor overlast. Deze demonstratie was niet vooraf aangekondigd.



Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be