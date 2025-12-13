Disneyland Paris

Disneyland Paris: eerste ontwerp van verbouwing Annette's Diner

Disneyland Paris laat zien hoe eetgelegenheid Annette's Diner eruit komt te zien na een grote verbouwing. Het nostalgische hamburgerrestaurant in Disney Village gaat na de kerstvakantie dicht voor een ingrijpende renovatie. Vanaf maandag 5 januari kunnen bezoekers er tijdelijk niet terecht. Annette's krijgt een nieuw uiterlijk, maar men houdt vast aan het fiftiesthema.

Volgens Disney zal de klus "enkele maanden" in beslag nemen. "De opknapbeurt richt zich op het vergroten van de keukens en het volledig vernieuwen van het eetgedeelte, inclusief vloeren en meubilair, met behoud van de charme en de retro-sfeer die sinds 1992 zo geliefd is", belooft men. De capaciteit zal stijgen.

Sommige blikvangers worden volledig opnieuw ontworpen, waaronder de bar. "De indeling en esthetiek worden een eerbetoon aan de kenmerkende chroomlook van klassieke diners." Voor de stoelen halen de ontwerpers inspiratie uit autostoelen uit de jaren vijftig, in typerende kleuren als roze, blauw en vanillegeel.



Rock-'n-roll

Annette's Diner is al sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 een vaste waarde in het resort. Bezoekers beleven er "de gouden tijden van de rock-'n-roll", in Amerikaanse sferen. Het menu bestaat uit verschillende soorten burgers, aangevuld met hash browns, salades, uienringen, soep, kippenvleugels, quesadilla's en hotdogs. Verder worden onder meer milkshakes geserveerd.



