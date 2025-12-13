Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris: eerste ontwerp van verbouwing Annette's Diner

Gisteren, 21.46 uur

Disneyland Paris laat zien hoe eetgelegenheid Annette's Diner eruit komt te zien na een grote verbouwing. Het nostalgische hamburgerrestaurant in Disney Village gaat na de kerstvakantie dicht voor een ingrijpende renovatie. Vanaf maandag 5 januari kunnen bezoekers er tijdelijk niet terecht. Annette's krijgt een nieuw uiterlijk, maar men houdt vast aan het fiftiesthema.

Volgens Disney zal de klus "enkele maanden" in beslag nemen. "De opknapbeurt richt zich op het vergroten van de keukens en het volledig vernieuwen van het eetgedeelte, inclusief vloeren en meubilair, met behoud van de charme en de retro-sfeer die sinds 1992 zo geliefd is", belooft men. De capaciteit zal stijgen.

Sommige blikvangers worden volledig opnieuw ontworpen, waaronder de bar. "De indeling en esthetiek worden een eerbetoon aan de kenmerkende chroomlook van klassieke diners." Voor de stoelen halen de ontwerpers inspiratie uit autostoelen uit de jaren vijftig, in typerende kleuren als roze, blauw en vanillegeel.

Rock-'n-roll
Annette's Diner is al sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 een vaste waarde in het resort. Bezoekers beleven er "de gouden tijden van de rock-'n-roll", in Amerikaanse sferen. Het menu bestaat uit verschillende soorten burgers, aangevuld met hash browns, salades, uienringen, soep, kippenvleugels, quesadilla's en hotdogs. Verder worden onder meer milkshakes geserveerd.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be