Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft update over aanpassingen bij Tower of Terror

Disneyland Paris is al maanden bezig met aanpassingen bij The Twilight Zone Tower of Terror, de populaire vrijevalattractie in het Walt Disney Studios Park. Vandaag krijgen fans een update over de werkzaamheden rond het Hollywood Tower Hotel. In de wachtrij verrijst een nieuwe overkapping, terwijl een oude FastPass-kiosk wordt omgebouwd tot souvenirwinkel.

Het is de bedoeling om de vernieuwde wachtruimte in het voorjaar van 2026 in gebruik te nemen, anderhalf jaar nadat het project werd aangekondigd. De toevoeging moet het verhaal achter de attractie "verrijken", aldus Disney. Het zou gaan om overblijfselen van de patio van het fictieve spookhotel.

"Ooit was dit een ontspannende binnenplaats met een buitenzwembad, zeer geliefd bij de elite van de showbusiness, maar het raakte in verval", zo luidt de beschrijving. De gebruikte materialen zijn "zorgvuldig geselecteerd" zodat de overkapping niet uit de toon valt bij de bestaande Pueblo Deco-architectuur.



Tragische gebeurtenissen

"De rekwisieten en decoratieve elementen in de wachtrij geven meer hints over de tragische gebeurtenissen die zich in het Hollywood Tower Hotel hebben afgespeeld en bereiden gasten voor op wat hen binnen te wachten staat", belooft Disney. Een nieuw ontwerp laat zien hoe de vernieuwde rij moet gaan ogen.



Verder opent begin 2026 een nieuw verkooppunt, geïnspireerd op bloemenwinkels uit de jaren dertig. Eigenlijk zou dit project al eind dit jaar afgerond worden, maar de werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. "De bestaande structuur is volledig herwerkt tot een boetiek die harmonieus opgaat in World Premiere Plaza en het Art Deco-theaterdistrict", vult Disney aan.



Koelkast

Het doel is om "een authentieke sfeer" neer te zetten. Dat wil men bereiken met bijpassende decorobjecten, waaronder "bloemenboeketten, foto's die de historische mijlpalen van de winkel vieren en zelfs een koelkast die lijkt op de koelkasten die destijds door Californische bloemisten werden gebruikt".



