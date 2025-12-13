Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt details over renovatie Ratatouille-attractie: technische upgrades én nieuwe decors

Disneyland Paris houdt de Ratatouille-darkride in het Walt Disney Studios Park maandenlang dicht voor een renovatie, maar wat gebeurt er achter de gesloten deuren? Vandaag licht het Disney-resort een tipje van de sluier op over de werkzaamheden in de attractie. Eerder werd al duidelijk dat in de wachtrij een nieuwe scène wordt gerealiseerd.

De verbouwing startte in oktober 2025. "Deze renovatie omvat een flinke dosis technische upgrades en verbeteringen aan de decoratie", aldus Disney. "De wachtrij wordt verrijkt met een nieuwe scène die een Parijse kunstenaarsstudio voorstelt, vol details en accessoires zoals schilderijen aan de muren, verfspatten en een fruitmand die de eetlust van alle schattige ratten in de buurt wellicht zal opwekken."

Ook tijdens de rit zelf zullen bezoekers veranderingen opmerken. "Binnen de attractie zullen nieuwe rekwisieten, verbeterde projecties en levensgrote decors - die momenteel geproduceerd worden - belangrijke scènes extra cachet geven en de bezoekers het gevoel geven dat ze zijn gekrompen tot het formaat van Remy en zijn vriend."



The Adventure

Een andere opvallende wijziging betreft de naam van de attractie. Tot nu toe werd voor internationale bezoekers, waaronder de Britse en de Nederlandse markt, de titel Ratatouille: The Adventure gebruikt. In plaats daarvan hanteert men nu voor alle bezoekers de volledige originele term, namelijk Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy?.



Daarnaast kwam er een nieuw menu voor Ratatouille-restaurant Bistrot Chez Rémy, opgebouwd rond klassieke Franse bistrogerechten. Gasten kunnen onder meer beginnen met soep, salade of paté en vervolgens kiezen uit gerechten als kipfilet met frites, gegrilde biefstuk, kabeljauw of vegetarische opties met groenten en plantaardige eiwitten.



Gestoofde groenten

Afsluiten is mogelijk met desserts als chocolademousse, fruit, een citroentaart of het thematische dessert van chef Gusteau. Op verzoek kunnen diverse hoofdgerechten worden geserveerd met ratatouille als bijgerecht. Ratatouille is een gerecht van allerlei gestoofde groenten, met tomaat, courgette, aubergine, ui en knoflook als basisingrediënten.