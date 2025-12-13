Phantasialand

Tijdelijke verkeerslichten moeten verkeerschaos rond Phantasialand beteugelen

De Duitse stad Brühl grijpt in om de aanhoudende verkeersproblemen rond Phantasialand te verminderen. Bij de snelwegafrit Brühl-Süd zijn sinds deze week mobiele verkeerslichten geplaatst, bedoeld om de drukte en ongevallen op de toegangswegen naar het attractiepark beter te beheersen.

Vooral tijdens drukke periodes, zoals winter-evenement Wintertraum, lopen de wegen rond het park regelmatig vast, tot frustratie van omwonenden. De tijdelijke verkeerslichten staan zowel bij de noordelijke als de zuidelijke oprit naar de Phantasialandstraße en blijven in elk geval tot en met zondag 25 januari in gebruik.

Ze moeten de verkeersstroom van en naar de snelweg gerichter regelen en de veiligheid verbeteren op het knooppunt met de provinciale weg L194, waar de afgelopen tijd meerdere ongelukken plaatsvonden. De gemeente benadrukt dat de maatregel geen volledige oplossing biedt voor files op de snelweg zelf, maar vooral bedoeld is om gevaarlijke situaties bij het invoegen te beperken.



Eenvoudige ingreep

Volgens het stadsbestuur gaat het om een relatief eenvoudige, betaalbare en milieuvriendelijkere ingreep vergeleken met ingrijpende infrastructurele aanpassingen, zoals het verbreden van rijstroken of de aanleg van een rotonde.



De effecten van de verkeerslichten worden gevolgd door verkeersdeskundigen en autoriteiten: indien nodig kunnen de instellingen worden aangepast of kan het systeem weer worden uitgeschakeld. De kosten van de maatregel komen volledig voor rekening van Phantasialand.



Permanent

De gemeente stelt dat het park als veroorzaker van de extra verkeersdrukte, met name door Wintertraum, verantwoordelijk is voor de financiering. Als de proef succesvol blijkt, sluit Brühl niet uit dat de verkeerslichten op termijn permanent worden geplaatst en tijdens spitsuren worden geactiveerd.