Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark sloopt niet één, maar twee achtbanen tegelijk

FOTO'S In het Zweedse pretpark Gröna Lund is de afbraak van twee achtbanen begonnen. Naast de beruchte Jetline, die sinds een dodelijk ongeval in 2023 niet meer in gebruik was, verdwijnt ook een tweede attractie. Foto's tonen hoe zware kranen zijn ingezet om de constructies te ontmantelen.

Opvallend is dat ook de achtbaan Vilda Musen wordt gesloopt. Deze 430 meter lange en 21 meter hoge bobsled coaster van fabrikant Gerstlauer opende in 2003 en gold jarenlang als een publiekslieveling. De naam betekent letterlijk 'Wilde Muis'.

De reden voor de afbraak is technisch: de constructie van Vilda Musen is op meerdere plekken verweven met die van Jetline. Beide achtbanen maakten deels gebruik van dezelfde ondersteuningen, waardoor het niet mogelijk is om slechts één van de twee te verwijderen.



Comeback

Vilda Musen keert later wel terug. De attractie blijft in 2026 buiten bedrijf, maar in 2027 moet de heropening plaatsvinden. Bij die comeback worden aanpassingen doorgevoerd om de rit iets spectaculairder te maken. Jetline zelf keert niet terug. De klassieke achtbaan uit 1988 werd definitief gesloten na het ongeluk in juni 2023.



Door het ontsporen van een trein kwam een vrouw om het leven. Meerdere inzitten raakten gewond. Uit onderzoek bleek dat een ondeugdelijk vervaardigd onderdeel in de trein de oorzaak was. Gröna Lund liet eerder weten uit respect voor de nabestaanden afscheid te nemen van de attractie.























