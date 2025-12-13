Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark sloopt niet één, maar twee achtbanen tegelijk

Gisteren, 22.55 uurBeeld: Joost Nussy

FOTO'S In het Zweedse pretpark Gröna Lund is de afbraak van twee achtbanen begonnen. Naast de beruchte Jetline, die sinds een dodelijk ongeval in 2023 niet meer in gebruik was, verdwijnt ook een tweede attractie. Foto's tonen hoe zware kranen zijn ingezet om de constructies te ontmantelen.

Opvallend is dat ook de achtbaan Vilda Musen wordt gesloopt. Deze 430 meter lange en 21 meter hoge bobsled coaster van fabrikant Gerstlauer opende in 2003 en gold jarenlang als een publiekslieveling. De naam betekent letterlijk 'Wilde Muis'.

De reden voor de afbraak is technisch: de constructie van Vilda Musen is op meerdere plekken verweven met die van Jetline. Beide achtbanen maakten deels gebruik van dezelfde ondersteuningen, waardoor het niet mogelijk is om slechts één van de twee te verwijderen.

Comeback
Vilda Musen keert later wel terug. De attractie blijft in 2026 buiten bedrijf, maar in 2027 moet de heropening plaatsvinden. Bij die comeback worden aanpassingen doorgevoerd om de rit iets spectaculairder te maken. Jetline zelf keert niet terug. De klassieke achtbaan uit 1988 werd definitief gesloten na het ongeluk in juni 2023.

Door het ontsporen van een trein kwam een vrouw om het leven. Meerdere inzitten raakten gewond. Uit onderzoek bleek dat een ondeugdelijk vervaardigd onderdeel in de trein de oorzaak was. Gröna Lund liet eerder weten uit respect voor de nabestaanden afscheid te nemen van de attractie.











Meer Gröna Lunds Tivoli
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be