Efteling

Restaurant in Efteling Wonder Hotel eindelijk te reserveren voor dagbezoekers

Vandaag, 08.55 uurBeeld: @eftelpromenade, @Deaver_23

FOTO'S Het grote restaurant in het recent vernieuwde Efteling Wonder Hotel kan eindelijk online gereserveerd worden door personen zonder hotelovernachting. Afgelopen voorjaar werd de benedenverdieping van het hotelcomplex grondig gerenoveerd. Daarbij maakte restaurant De Hoffelijke Heraut plaats voor Restaurant Saga.

Tot nu toe was het voor dagbezoekers niet mogelijk om een etentje te boeken via de reserveringsmodule op de Efteling-website: alleen hotelgasten hadden in principe gegarandeerd plek. Wie niet bleef slapen in het Wonder Hotel en toch Saga wilde uitproberen, kon op de bonnefooi langsgaan. Dat leidde afgelopen maanden regelmatig tot teleurstellingen.

Nu is daar verandering in gekomen. Op de Saga-pagina op de officiële Efteling-website staat voortaan een apart kopje voor reserveringen door parkgasten zonder overnachting. Het plaatsen van een boeking kan ook via de Efteling-app. Men maakt gebruik van hetzelfde reserveringssysteem als de andere Efteling-restaurants.

Dinnershow
Op dit moment is het mogelijk om de volgende Efteling-eetgelegenheden online te reserveren: pannenkoekenrestaurant Polles Keuken, dinnershow Het Wapen van Raveleijn, Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant in het Efteling Theater, Brasserie 7 en Restaurant-Bar Mystique in het Efteling Grand Hotel en Restaurant Saga in het Efteling Wonder Hotel.

Verblijfsgasten kunnen daarnaast een tafeltje reserveren voor Restaurant De Proeftuyn in vakantiepark Efteling Loonsche Land en het Eethuys in vakantiepark Efteling Bosrijk.



Meer Efteling
