Disneyland Paris

Nachtelijke chaos in Disneyland Paris: gasten vijfsterrenhotel wakker gehouden door luidruchtig protest

VIDEO Een luidruchtig protest heeft ervoor gezorgd dat gasten van het luxe Disneyland Hotel vannacht geen oog dicht hebben gedaan. De nachtrust van logees in het vijfsterrencomplex werd bruut verstoord door een demonstratie van personeel. Het gaat om schoonmakers van de externe partner Onet France, verantwoordelijk voor het schoonhouden van het Disney-resort.

De Onet-werknemers vinden dat ze slecht behandeld worden en te weinig betaald krijgen. Dat leidt regelmatig tot protestacties en stakingen. Dit keer startten de klagende schoonmakers al 's nachts, waardoor niet alleen dagbezoekers, maar ook hotelgasten veel last hadden van de lawaaierige manifestatie.

Op het online netwerk Reddit beschrijft iemand hoe het protest "luider dan vuurwerk" was. "Ze bleven maar trommelen en schreeuwen en ze lieten rommel achter." Het plein bij de ingang van het Disneyland Park is inmiddels bezaaid met afval. Een receptioniste liet rond 04.00 uur weten dat het hotelpersoneel niets aan het protest kon doen.



Hotelmanager

In een update laat de hotelgast weten dat de hotelmanager uiteindelijk naar buiten is gegaan om met de werkweigeraars in gesprek te gaan. "Het was rustig tot ongeveer 05.40 uur, maar toen gingen ze weer helemaal los. Nu is één van de hoogste functionarissen van Disneyland erbij betrokken, volgens de arme ziel bij de receptie."



De vrouw en de kinderen van de hotelgast zijn "doodmoe" door de nachtelijke chaos. Na een korte pauze startte iets vóór 07.30 uur het getrommel en geschreeuw weer. Opgenomen beelden van een livestream op TikTok laten zien hoe het protest verliep. Schoonmakers, omringd door afval, slaan op voorwerpen. Ondertussen wordt gezwaaid met een vlag.



Kerstbijeenkomst

Wie het park vanochtend binnenkomt, wordt om de stakers heen geleid. De Onet-medewerkers hebben een bijzondere dag uitgekozen voor hun actie: in Disneyland Paris vindt vanochtend een speciale kerstbijeenkomst voor geselecteerde fansites die onderdeel zijn van InsidEars, de officiële fanclub van het resort.