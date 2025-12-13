Efteling

Efteling hield Danse Macabre negentien dagen dicht voor onderhoud, maar bezoekers merken geen verschil

VIDEO De nieuwste attractie van de Efteling was de afgelopen weken gesloten voor werkzaamheden: Danse Macabre onderging de grootste onderhoudsbeurt sinds de opening van het spookspektakel in oktober vorig jaar. Negentien dagen lang konden bezoekers de abdij niet betreden. Vooraf hoopten Efteling-fans op twee dingen: het verhelpen van een irritante pieptoon én de toevoeging van nieuwe muzikanten.

Eind oktober publiceerde de Efteling een video waarin gehint werd op de komst van nieuwe personages in de kapel. "Het orkest van Joseph Charlatan bestaat uit een heleboel muzikanten", liet ontwerper Jeroen Verheij weten. "En nou wordt er gefluisterd in het Huyverwoud dat er binnenkort nog een aantal meer zichtbaar worden in de kapel."

De langdurige sluiting had een logisch moment geweest om de nieuwe muzikanten toe te voegen. Toch komen liefhebbers vandaag, bij de heropening, bedrogen uit. Ook de veelbesproken piep tijdens de rit is nog hoorbaar. Al sinds de opening van Danse Macabre wordt geklaagd over een harde piep, die veroorzaakt wordt door de technische installatie van leverancier Intamin.







Onacceptabel

Efteling-showengineer Stan Dingemans noemde het geluid eerder "gewoon onacceptabel". "Het zit in het ritsysteem", zei hij begin dit jaar. "Het was eigenlijk al hoorbaar vanaf de eerste keer dat we gingen bewegen." De showtechnicus beweerde aanvankelijk dat een oplossing voorhanden was, maar in de praktijk bleek de kwestie toch moeilijker te verhelpen dan gedacht.



Wat er de afgelopen negentien dagen precies is gebeurd, zegt de Efteling niet. Men spreekt over "regulier onderhoud". Op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark komt Danse Macabre in ieder geval niet meer voor. Tot aan het voorjaar staat vooralsnog dus geen opknapbeurt meer op de planning.