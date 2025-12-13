Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen

Nieuw pretpark in de buurt van de Nederlandse grens: dit worden de attracties

FOTO'S In de Duitse stad Oberhausen opent aankomende zomer een nieuw attractiepark. Het gaat om een vestiging van de Duitse pretparkketen Karls Erlebnis-Dorf, bekend om kleinschalige familieparken met een boerderijthema. De locatie in Oberhausen bevindt zich naast het populaire winkelcentrum Westfield Centro.

In het verleden was daar al een pretpark gevestigd: CentrO Park, later omgedoopt tot Sea Life Abenteuer Park en Abenteuer Park Oberhausen. Nadat het terrein jarenlang braak lag, worden nu voorbereidingen getroffen om er opnieuw attracties neer te zetten. Westfield Centro ligt dichtbij de Nederlandse grens, op ongeveer een uur rijden van Nijmegen en op zo'n veertig minuten rijafstand vanuit Venlo.

Bouwschuttingen met logo's verraden dat Karls onderweg is. De keten heeft al locaties in de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren, Brandenburg, Sleeswijk-Holstein, Saksen en Nedersaksen. Het is voor het eerst dat het alsmaar groeiende merk naar Noordrijn-Westfalen komt.



Rupsachtbaan

Posters op de schuttingen geven alvast een voorproefje op het attractie- en horeca-aanbod in het toekomstige park. Voorbeelden zijn een vliegtuigmolen van het type sky fly, een rupsachtbaan voor kinderen, een spookschuur, een matjesglijbaan, een draaiende bank, een tractorbaan, een treinrit en speeltoestellen.



De toegang tot Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen wordt gratis. Volgens de posters zijn veel attracties straks vrij toegankelijk. Voor grote rides moet een kleine vergoeding betaald worden. Een openingsdatum is nog niet bekend. Naast het terrein bevinden zich twee overdekte attracties van Merlin Entertainments: Legoland Discovery Centre Oberhausen en Sea Life Oberhausen.















































