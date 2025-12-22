Welkom!
Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld voor het eerst 's avonds open: winteravonden in de kerstvakantie

Vandaag, 14.09 uur

Het nieuwe pretpark Bommelwereld in Groenlo gaat in de kerstvakantie voor het eerst 's avonds open. Op vier dagen in de kerstperiode staan speciale avondopenstellingen op het programma. Het concept wordt omschreven als "winteravonden vol Bommel-magie". Bezoekers zijn welkom zodra de schemering valt.

"Zodra het donker wordt, komt Bommelwereld tot leven in een heel nieuw licht", laat het park weten. "Het park is prachtig verlicht, met sfeervolle lampjes die de wereld van Olivier B. Bommel en Tom Poes nog magischer maken." De attracties zijn gewoon geopend.

Er zijn winteravonden op dinsdag 23 december, zaterdag 27 december, dinsdag 30 december en vrijdag 2 januari, steeds van 17.30 tot 21.00 uur. Online worden avondtickets verkocht voor 26 euro per persoon. Dat is hetzelfde tarief als overdag.

Tijdvakken
Het aantal beschikbare kaarten per avond is beperkt, zo waarschuwt Bommelwereld. De reguliere openingstijden in de kerstvakantie zijn 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt dus gewerkt met twee verschillende tijdvakken: voor een avondbezoek zijn aparte toegangsbewijzen nodig.

