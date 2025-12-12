Zoo Leipzig

Vogelgriep slaat opnieuw toe in Zoo Leipzig: zeldzame pelikanen gedood

De dierentuin van Leipzig is opnieuw getroffen door vogelgriep. Nadat eerder deze week nog voorzichtig groen licht werd gegeven na negatieve testresultaten bij honderden vogels, is het virus toch teruggekeerd. Eén kroeskoppelikaan is overleden aan de ziekte en een ander dier werd ziek.

Op last van de veterinaire autoriteiten zijn daarop de zeven overgebleven pelikanen uit voorzorg gedood. Volgens de dierentuin moest met die maatregel het risico op verdere verspreiding worden uitgesloten. Directeur Jörg Junhold spreekt over een harde maar onvermijdelijke beslissing.

"Het verlies van de pelikanen is bitter, maar noodzakelijk", laat het management weten. Zoo Leipzig valt onder een uitzonderingsregeling die het mogelijk maakt om niet alle vogels in één keer te ruimen. In plaats daarvan is het park opgedeeld in verschillende hygiënezones en zijn vogelsoorten gescheiden ondergebracht.



Apencomplex

Dat moet voorkomen dat de volledige vogelpopulatie verloren gaat en moet bijdragen aan het behoud van bedreigde diersoorten. Dankzij die gefaseerde aanpak kunnen de tropenhal Gondwanaland en het apencomplex Pongoland, die eerder gesloten waren, voorlopig geopend blijven voor bezoekers.



Bij de in- en uitgangen zijn desinfectiematten geplaatst om te voorkomen dat het virus via schoeisel wordt verspreid. Ook wordt de vijver van de pelikanen leeggepompt en het slib afgevoerd, zodat wilde vogels er geen gebruik meer van kunnen maken. De maatregelen blijven van kracht zolang dat nodig wordt geacht.