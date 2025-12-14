Zoologisk Have København

Spectaculair project in Deense dierentuin: luipaarden krijgen tunnel van 160 meter

De dierentuin in de Deense hoofdstad Kopenhagen opent begin volgend jaar een bijzondere uitbreiding voor de luipaarden. Vanaf februari 2026 kunnen bezoekers zien hoe de dieren gebruikmaken van een nieuwe tunnel van maar liefst 160 meter lang, die dwars door het park loopt.

De unieke constructie verbindt het bestaande luipaardenverblijf met andere delen van de dierentuin en moet zowel dieren als publiek een totaal nieuwe beleving bieden. Vanaf het verblijf slingert de tunnel langs het gebied bij het olifantenhuis en eindigt in het bamboebos bij het pandaverblijf. De totale bouwkosten bedragen 7,5 miljoen Deense kronen, 1 miljoen euro.

Het project werd mogelijk gemaakt door donaties van fondsen en bezoekers. Volgens de dierentuin draagt de tunnel bij aan het stimuleren van natuurlijk gedrag. Luipaarden houden ervan om vanuit beschutte plekken overzicht te hebben en hun territorium te patrouilleren. Met de nieuwe route krijgen ze daar aanzienlijk meer ruimte en mogelijkheden voor.



Vijftig exemplaren

In Kopenhagen leven amoerluipaarden, één van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. In het wild zouden nog slechts zo'n vijftig exemplaren over zijn. Internationale herintroductieprojecten liggen momenteel stil, omdat het natuurlijke leefgebied grotendeels in het zuidoosten van Rusland ligt. Daar wordt nu oorlog gevoerd.