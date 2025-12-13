Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Duinrell

Van sloop naar opbouw: zo ver is Duinrell nu met de nieuwe Kikkerachtbaan

Vandaag, 10.44 uur

FOTO'S De bouw van de nieuwe Kikkerachtbaan in Duinrell is in volle gang. Op het terrein waar tot voor kort de veertig jaar oude familieachtbaan stond, wordt inmiddels gewerkt aan de fundering en ondersteunende constructies voor de vervanger. Uit recente foto's blijkt dat de oude attractie volledig is verdwenen en dat het bouwterrein opnieuw is ingericht voor de opbouwfase.

Tussen de bomen zijn tijdelijke constructies, rijplaten en bouwmaterialen te zien. Grote betonnen platen zijn gestort, met ankers voor de toekomstige steunpalen, terwijl bekisting en wapening klaar liggen voor vervolgstappen. Daarmee is het project een nieuwe fase ingegaan: van de sloop naar de daadwerkelijke realisatie.

Duinrell maakte eerder bekend dat de nieuwe Kikkerachtbaan opnieuw geleverd wordt door de Duitse fabrikant Zierer en met Pasen 2026 moet openen. Aanstaande maandag presenteert het pretpark het thema en het definitieve baanverloop van de attractie. Intern wordt het bouwproject voorlopig Kikkerachtbaan 2.0 genoemd.











Meer Duinrell
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be