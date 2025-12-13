Duinrell

Van sloop naar opbouw: zo ver is Duinrell nu met de nieuwe Kikkerachtbaan

FOTO'S De bouw van de nieuwe Kikkerachtbaan in Duinrell is in volle gang. Op het terrein waar tot voor kort de veertig jaar oude familieachtbaan stond, wordt inmiddels gewerkt aan de fundering en ondersteunende constructies voor de vervanger. Uit recente foto's blijkt dat de oude attractie volledig is verdwenen en dat het bouwterrein opnieuw is ingericht voor de opbouwfase.

Tussen de bomen zijn tijdelijke constructies, rijplaten en bouwmaterialen te zien. Grote betonnen platen zijn gestort, met ankers voor de toekomstige steunpalen, terwijl bekisting en wapening klaar liggen voor vervolgstappen. Daarmee is het project een nieuwe fase ingegaan: van de sloop naar de daadwerkelijke realisatie.

Duinrell maakte eerder bekend dat de nieuwe Kikkerachtbaan opnieuw geleverd wordt door de Duitse fabrikant Zierer en met Pasen 2026 moet openen. Aanstaande maandag presenteert het pretpark het thema en het definitieve baanverloop van de attractie. Intern wordt het bouwproject voorlopig Kikkerachtbaan 2.0 genoemd.























