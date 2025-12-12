Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe attractie in Avonturenpark Hellendoorn gaat OerKracht heten: bouw in volle gang

De nieuwe attractie van Avonturenpark Hellendoorn krijgt de naam OerKracht. Dat kan Looopings als eerste melden. Het Overijsselse pretpark investeert in een 12 meter hoge wild swing: een reuzenschommel voor zestien personen. Daarmee viert Hellendoorn het negentigjarig bestaan. De opening moet begin april plaatsvinden.

Op dit moment is de bouw in volle gang: een groot deel van de constructie staat al overeind, op de plek waar in het verleden de thrillride Montezuma's Revenge te vinden was. Een belangrijk verschil met de voorganger is dat bezoekers straks door de lucht slingeren zónder over de kop te gaan.

Daarmee is het concept geschikt voor gezinnen met kinderen. Hellendoorn spreekt zelf over "een perfecte familieattractie". De minimumlengte wordt 90 centimeter. OerKracht, afkomstig van de Duitse fabrikant Art Engineering, gaat deel uitmaken van het nieuwe themagebied Oerland.



Horecalocatie

Bestaande attracties als monorail Dino Sky Pedalo, enterprise Tarantula Magica en het Aquaventura Slidepark worden daar straks ook toe gerekend. Bovendien opent er een nieuwe horecalocatie in hetzelfde thema, toegankelijk vanaf twee kanten: de parkzijde en via het Slidepark.



Het Avonturenpark opende in 1936 als een theehuis. Tegenwoordig is de bestemming eigendom van de Franse parkengroep Looping, net als bijvoorbeeld Drievliet in Den Haag. De laatste nieuwe toevoeging in Hellendoorn was spinning coaster RidderStrijd in 2024, een tweedehands exemplaar. De oerschommel komt nieuw uit de fabriek.



