Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Avonturenpark Hellendoorn

Nieuwe attractie in Avonturenpark Hellendoorn gaat OerKracht heten: bouw in volle gang

Vandaag, 15.14 uur

De nieuwe attractie van Avonturenpark Hellendoorn krijgt de naam OerKracht. Dat kan Looopings als eerste melden. Het Overijsselse pretpark investeert in een 12 meter hoge wild swing: een reuzenschommel voor zestien personen. Daarmee viert Hellendoorn het negentigjarig bestaan. De opening moet begin april plaatsvinden.

Op dit moment is de bouw in volle gang: een groot deel van de constructie staat al overeind, op de plek waar in het verleden de thrillride Montezuma's Revenge te vinden was. Een belangrijk verschil met de voorganger is dat bezoekers straks door de lucht slingeren zónder over de kop te gaan.

Daarmee is het concept geschikt voor gezinnen met kinderen. Hellendoorn spreekt zelf over "een perfecte familieattractie". De minimumlengte wordt 90 centimeter. OerKracht, afkomstig van de Duitse fabrikant Art Engineering, gaat deel uitmaken van het nieuwe themagebied Oerland.

Horecalocatie
Bestaande attracties als monorail Dino Sky Pedalo, enterprise Tarantula Magica en het Aquaventura Slidepark worden daar straks ook toe gerekend. Bovendien opent er een nieuwe horecalocatie in hetzelfde thema, toegankelijk vanaf twee kanten: de parkzijde en via het Slidepark.

Het Avonturenpark opende in 1936 als een theehuis. Tegenwoordig is de bestemming eigendom van de Franse parkengroep Looping, net als bijvoorbeeld Drievliet in Den Haag. De laatste nieuwe toevoeging in Hellendoorn was spinning coaster RidderStrijd in 2024, een tweedehands exemplaar. De oerschommel komt nieuw uit de fabriek.

Meer Avonturenpark Hellendoorn
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be