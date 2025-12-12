Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Video: geen sprookjesachtige entree, maar kapotgesmeten glas bij Efteling Grand Hotel

Vandaag, 18.33 uurBeeld: @Coshira_

VIDEO Efteling-bezoekers werden vandaag bij binnenkomst geconfronteerd met allesbehalve sprookjesachtige geluiden. Op een video is te zien én vooral te horen hoe achter het luxueuze hotel grote hoeveelheden glas met veel geweld in een glasbak worden gegooid. Het resultaat: geen vredige entree, maar aanhoudend, keihard gerinkel.

Het filmpje werd vandaag gemaakt bij de overkapping aan de achterzijde van het Grand Hotel. Die plek wordt gebruikt voor logistiek en als pauzeruimte voor medewerkers. Er staan onder meer rolcontainers, afvalbakken én een glasbak. Op de beelden is hoorbaar hoe iemand herhaaldelijk glazen flessen kapot laat vallen.

Het levert een opvallend contrast op met de luxe uitstraling van het hotel. Overigens ligt de overkapping zelf al langer onder een vergrootglas: het zicht op afval, pallets en pauzerende medewerkers zorgde voor discussies onder Efteling-fans. Het kale, in het oog springende dienstgedeelte werd door critici zelfs spottend omgedoopt tot "tankstation".



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be