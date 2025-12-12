Efteling

Video: geen sprookjesachtige entree, maar kapotgesmeten glas bij Efteling Grand Hotel

VIDEO Efteling-bezoekers werden vandaag bij binnenkomst geconfronteerd met allesbehalve sprookjesachtige geluiden. Op een video is te zien én vooral te horen hoe achter het luxueuze hotel grote hoeveelheden glas met veel geweld in een glasbak worden gegooid. Het resultaat: geen vredige entree, maar aanhoudend, keihard gerinkel.

Het filmpje werd vandaag gemaakt bij de overkapping aan de achterzijde van het Grand Hotel. Die plek wordt gebruikt voor logistiek en als pauzeruimte voor medewerkers. Er staan onder meer rolcontainers, afvalbakken én een glasbak. Op de beelden is hoorbaar hoe iemand herhaaldelijk glazen flessen kapot laat vallen.

Het levert een opvallend contrast op met de luxe uitstraling van het hotel. Overigens ligt de overkapping zelf al langer onder een vergrootglas: het zicht op afval, pallets en pauzerende medewerkers zorgde voor discussies onder Efteling-fans. Het kale, in het oog springende dienstgedeelte werd door critici zelfs spottend omgedoopt tot "tankstation".