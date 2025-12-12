Europa-Park Resort

Europa-Park plant bijzondere afsluiting winterseizoen 2027 met exclusieve opening

Europa-Park is iets bijzonders van plan tijdens het volgende winterseizoen, in 2027. De reguliere winterperiode van het Duitse attractiepark eindigt in januari 2027 een dag eerder dan gebruikelijk, namelijk op zaterdag 9 januari. Een dag later, zondag 10 januari, vindt een speciaal evenement plaats voor genodigden en verblijfsgasten.

Dat valt te lezen op de website van Europa-Park. Men spreekt over een "exclusieve opening". "Opmerking over het einde van het Europa-Park-seizoen 2026-2027: de laatste reguliere openingsdag van Europa-Park voor daggasten zonder overnachting is zaterdag 9 januari 2027", zo luidt de waarschuwing.

"Op zondag 10 januari 2027 vindt er een exclusieve opening van Europa-Park plaats: genodigden en gasten die in het Europa-Park Resort overnachten, hebben op deze dag toegang tot het park. Het is geen reguliere openingsdag, de kassa blijft daarom gesloten en ResortPass-reserveringen voor deze dag zijn niet mogelijk."



Bijzondere afsluiting

Het is nog niet duidelijk wat Europa-Park in petto heeft. Wel raadt het park aan om tijdig een overnachting met tickets te boeken voor deze datum. "En beleef een heel bijzondere afsluiting van het seizoen in Europa-Park tijdens de exclusieve opening op 10 januari 2027!" Waterpark Rulantica is die dag wel voor iedereen toegankelijk, ook voor personen zonder overnachting.



Het gaat hier dus om 2027: het huidige winterseizoen duurt nog tot en met zondag 18 januari 2026, zonder beperkingen. Het park is alleen dicht op woensdag 24 en donderdag 25 december, voornamelijk om religieuze redenen.