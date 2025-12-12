Duinrell

Pas op bij Duinrell: elektrische auto opladen peperduur door schrikbarend hoog laadtarief

Je elektrische auto opladen in Duinrell kan aardig in de papieren lopen. Het Wassenaarse attractiepark heeft één van de hoogste laadtarieven van het land. Wie zijn wagen oplaadt op het parkeerterrein van het pretpark, betaalt momenteel maar liefst 1,41 euro per kilowattuur. Ter vergelijking: bij het voordeligste openbare laadpunt, in de Limburgse gemeente Peel en Maas, zijn automobilisten 0,21 euro kwijt.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Het opladen van een elektrische auto met een batterijcapaciteit van 75 kilowattuur draait op de parkeerplaats van Duinrell uit op een rekening van maar liefst 105,75 euro, nog los van een parkeerticket van 15 euro. Dezelfde auto opladen zou bij de goedkoopste locatie slechts 15,75 euro kosten.

Independer heeft tussen 1 en 3 december 2025 de prijzen van zo'n 53.000 laadpalen bekeken. Deze prijzen kunnen per dag, dagdeel of zelfs uur verschillen. Vanwege de extreme uitschieters is niet het gemiddelde, maar de doorsneeprijs gebruikt: de prijs waar de helft van de laadpalen onder zit, en de helft erboven. Verder zijn de kosten voor een abonnement of laadpas niet meegerekend.



Afschrikwekkend hoog

Duinrell kwam dus als één van de allerduurste plekken uit de bus. In een reactie laat een woordvoerder van het attractiepark weten dat er slechts een beperkt aantal laadpalen beschikbaar is. Om die reden zou er gekozen zijn voor een afschrikwekkend hoog tarief.



"Het is op dit moment echt bedoeld voor nood", zegt de voorlichter. Volgens hem heeft die strategie effect. "Mensen laden heel even en dan kan de volgende er weer bij." Duinrell belooft beterschap: bij een toekomstige uitbreiding van het aantal laadpalen gaat men een gemiddelder tarief hanteren.



Duurder dan benzine

Bij het huidige laadtarief van 1,41 euro per kilowattuur is elektrisch rijden duurder dan rijden op benzine. Een gemiddelde elektrische auto verbruikt in de praktijk ongeveer 17 kilowattuur per 100 kilometer, wat bij dit tarief neerkomt op bijna 24 euro per 100 kilometer.



Een gangbare benzineauto die 6 tot 7 liter per 100 kilometer verbruikt, kost bij de huidige benzineprijzen circa 11 tot 13 euro over dezelfde afstand. Daarmee zijn de energiekosten van elektrisch rijden bij zulke hoge laadtarieven grofweg twee keer zo hoog als bij benzine.



