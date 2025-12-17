Efteling

De Efteling heeft een nieuw parkeerterrein, maar voorlopig komen bezoekers er niet terecht

FOTO'S De Efteling beschikt vanaf nu over een nieuw parkeerterrein: P4. Aan de oostelijke zijde van het attractiepark werd de afgelopen maanden een volledig nieuwe parkeerplaats aangelegd. Die bevindt zich schuin achter de Python, tussen Villa Pardoes en Café De Efteling. Inmiddels is het veld officieel in gebruik genomen.

Villa Pardoes is het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun familie, Café De Efteling was voorheen een cafeetje en fungeert nu als een informele ontmoetingsplek voor Efteling-personeel. Voorlopig zal de parkeerplaats ernaast niet ingezet worden voor bezoekers, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

P4 is tot nader order alleen beschikbaar voor personeel. Mogelijk komt daar later nog verandering in, maar daar zijn geen concrete plannen voor. Wel mochten Efteling-liefhebbers er afgelopen weekend eenmalig hun auto stallen voor een evenement. Deelnemers aan de jaarlijkse Villa Pardoes WinterRun op zaterdag 13 december werden verzocht te parkeren op de nieuwe parking.



Archeologisch onderzoek

Het plan voor de nieuwe parkeerplekken kwam in 2018 al naar buiten. Vervolgens begonnen begin 2024 de voorbereidende werkzaamheden. In eerste instantie moest er archeologisch onderzoek gedaan worden. Medewerkers kunnen het park betreden via een poort achter de Python. Voor bezoekers is daar geen ingang.







