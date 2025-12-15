Efteling

Efteling verwijdert nostalgische draaimolen, inclusief fundering

FOTO'S De Efteling heeft een nostalgische attractie verwijderd. In speeltuin Kindervreugd was de afgelopen decennia een duwmolen te vinden met daarop een geit, een paard, een leeuw en een zebra. De basis van deze zogenoemde Dierenmolen stamt vermoedelijk uit de jaren vijftig. Nu is de minicarrousel verdwenen, inclusief de fundering.

Een andere klassieke draaimolen, de Paardenmolen, is ook weg, maar daar bleef de fundering wel liggen. Het weghalen van de volledige fundering van de Dierenmolen doet vermoeden dat die uitvoering niet meer terug zal keren. Daar is echter geen sprake van, belooft een Efteling-woordvoerder. Er is grootschalig onderhoud nodig.

"De Dierenmolen en de fundering bleken in slechte staat te zijn", legt hij uit. "De Dierenmolen komt wel terug, maar dat kan even duren." Op dit moment kan de Efteling nog niet zeggen wanneer de molen opgeknapt moet zijn. Het is in ieder geval wel de bedoeling om de speeltuin uiteindelijk weer compleet te maken.



Samenvoeging

De geschiedenis van de Dierenmolen gaat meerdere decennia terug en is nauw verweven met andere handmolens in de Efteling. De huidige uitvoering in Kindervreugd werd pas in 2007 samengesteld en is feitelijk een samenvoeging van twee oudere attracties: het onderstel van een Paardenmolen en de dierfiguren van een eerdere, grotere Dierenmolen.



Die oorspronkelijke Dierenmolen, een ontwerp van Anton Pieck, stond tot 2003 elders in het park en telde vijf dieren. Bij een herinrichting van het Anton Pieckplein verdween die molen, waarna vier van de dieren enkele jaren later een tweede leven kregen op de Paardenmolen in Kindervreugd. Daarmee bleef een stuk Efteling-erfgoed behouden, zij het in aangepaste vorm.







