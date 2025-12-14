Parques Reunidos

Ambitieus Nickelodeon-plan mislukt: twee Spaanse kinderpretparken dicht

FOTO'S Twee Nickelodeon-pretparken in Spanje waren geen lang leven beschoren. De Spaanse parkengroep Parques Reunidos kondigde enkele jaren geleden aan te investeren in meerdere overdekte Nickelodeon-attractieparken, verspreid over Europa. Het zou gaan om kleinschalige speelplekken, gekoppeld aan winkelcentra, met een handjevol attracties voor jonge kinderen.

Het concept kreeg de titel Nickelodeon Adventure. De decors kwamen uit Nederland: ze werden geleverd door de firma P&P Projects. Een eerste vestiging opende in de Spaanse stad Murcia, gevolgd door een locatie in de hoofdstad Madrid. Later kwam daar Nickelodeon Adventure Lakeside in het Verenigd Koninkrijk bij, op zo'n veertig minuten rijden van het centrum van Londen.

Parques Reunidos had er veel vertrouwen in: er waren plannen om het merk ook uit te rollen naar Frankrijk, Portugal en Italië. Men wilde een voorbeeld nemen aan concurrent Merlin Entertainments, de Britse groep die in heel Europa locaties van bijvoorbeeld Madame Tussauds en Sea Life exploiteert. De family entertainment centers rond Nickelodeon sloegen echter niet aan.



Bezoekersaantallen

In Spanje kreeg het initiatief nooit voet aan de grond. De vestiging in Madrid, onderdeel van winkelcentrum Xanadú, werd al een jaar na de opening permanent gesloten voor publiek. De bezoekersaantallen vielen zwaar tegen. Inmiddels is Nickelodeon Adventure Murcia eveneens definitief dicht, om dezelfde reden. Waar voorheen kinderen speelden met Nickelodeon-figuren, is nu een sportschool gevestigd.



Op dit moment is de Britse dependance, Nickelodeon Adventure Lakeside, nog wel geopend. Vanwege de tegenvallende resultaten in Spanje heeft Parques Reunidos echter besloten om de geplande uitbreidingen in Frankrijk, Portugal en Italië te schrappen. Voorlopig blijft het dus bij het centrum in de Engelse plaats West Thurrock.



Bobbejaanland

Overigens heeft Parques Reunidos het Nickelodeon-merk niet de rug toe gekeerd: dit jaar opende een themagebied rond de kinderzender in het Italiaanse Reunidos-park Mirabilandia, nadat eerder Movie Park in Duitsland en Parque de Atracciones de Madrid in Spanje de Nickelodeon-figuren al omarmden. Bobbejaanland krijgt in 2027 een nieuwe Nickelodeon-zone.







