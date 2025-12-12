Särkänniemi

Nederlandse achtbaanbouwer zet 27 meter hoge family coaster neer in Finland

FOTO'S Een pretpark in Finland opent in de zomer van 2026 een grote nieuwe familieachtbaan. Attractiepark Särkänniemi heeft plannen gepresenteerd voor een rollercoaster met de naam Konect. Het 10 miljoen euro kostende project markeert de grootste investering van het park in tien jaar tijd.

Konect wordt ruim 525 meter lang en bereikt een hoogte van 27 meter. De topsnelheid bedraagt 68 kilometer per uur. De baan - speciaal voor Särkänniemi ontworpen door de Nederlandse bouwer Vekoma - krijgt een prominente plek aan het water. Het traject volgt deels de oever van het meer.

Daarbij kruist de achtbaan meerdere themazones. Volgens Särkänniemi gaat het om de langste achtbaan van dit type die fabrikant Vekoma ooit in Europa heeft gebouwd. Daarnaast zou Konect binnen zijn categorie ook de grootste hoogte hebben.



1 meter

De attractie is bedoeld voor een brede doelgroep: kinderen vanaf 1 meter mogen meerijden onder begeleiding van een volwassene. Bezoekers van 120 centimeter en langer kunnen zelfstandig instappen. De opening staat gepland voor mei 2026.



In het park staan momenteel vier achtbanen: een kinderachtbaan van de Duitse fabrikant Zierer, een suspended looping coaster van de Liechtensteinse leverancier Intamin, een motorachtbaan van de Italiaanse firma Zamperla en een ruim 45 meter hoge lanceerachtbaan van het Amerikaanse Premier Rides.















