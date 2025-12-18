Natura Artis Magistra

Oud leeuwenverblijf Artis weer open, maar nu met bedreigde halfapen en luchtbruggen

VIDEO Het historische Kerbertterras in dierentuin Artis is opnieuw in gebruik genomen na een ingrijpende verbouwing. De afgelopen maanden werd het voormalige leeuwenverblijf uit 1929, een rijksmonument, gerestaureerd, uitgebreid en verbonden met Lemurenland. Daardoor ontstaat één groot leefgebied voor bedreigde diersoorten van Madagaskar.

Ringstaartmaki's en rode vari's - twee soorten halfapen - krijgen toegang tot verschillende binnen- en buitenverblijven, gescheiden door bosrijke en woestijnachtige zones. Dankzij nieuwe luchtbruggen is het Kerbertterras verbonden met het tegenovergelegen Lemurenland.

De constructies zorgen ervoor dat de dieren zich tussen de verschillende verblijven kunnen verplaatsen, waardoor één groter leefgebied is ontstaan binnen het Madagaskar-gebied. Ook stralenschildpadden maken onderdeel uit van het nieuwe gebied. Eigenlijk had het project al vóór de zomer afgerond moeten zijn.



Vanuit de hoogte

De introductie van de dieren verloopt stapsgewijs. "De ringstaartmaki's verkennen nieuwsgierig hun nieuwe leefgebied", zegt teamleider dierverzorging Iwo Nelson. "Voor het eerst in hun leven zien ze hier nu ook schildpadden, die ze aandachtig vanuit de hoogte bekijken."



Het doel is om het natuurlijke gedrag van de dieren te stimuleren en tegelijkertijd aandacht te vragen voor de bedreigde natuur van hun oorspronkelijke leefgebied. Madagaskar is een eiland dat ongeveer 88 miljoen jaar geleden geïsoleerd raakte van het vasteland.



Nergens anders ter wereld

Daardoor ontwikkelde zich een uitzonderlijke biodiversiteit, waarvan 90 procent van de dier- en plantsoorten nergens anders ter wereld voorkomt. Lemuren behoren tot de meest bedreigde zoogdierengroep ter wereld. Van ringstaartmaki's leven er momenteel meer in dierentuinen dan in het wild.