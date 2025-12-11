Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Nieuw Woezel & Pip-pretpark krijgt een eigen zwembad: eerste beelden en ontwerpen

VIDEO Het nieuwe Brabantse attractiepark De Tovertuin, dat over enkele maanden opengaat, omvat ook een eigen zwembad. Wie blijft slapen in het bijbehorende vakantiepark krijgt toegang tot een overdekt waterparadijs. De Tovertuin - een project van Van Hoorne Studios - staat volledig in het teken van kinderhelden Woezel & Pip. Dat geldt ook voor het bad.

In een making-of-video op YouTube vertelt operationeel manager Ivan Koole over de opzet van het zwembad. Het idee is dat bezoekers een dagje naar het strand gaan met Woezel, Pip en hun vriendjes. Men realiseert een Spetterbad en een Plonsbad. Bij het Spetterbad horen onder meer speelelementen en een stroomversnelling.

Het Plonsbad wordt vormgegeven alsof badgasten de zee in lopen, met aan de zijkanten twee steigers. Daarop staan waterspeeltoestellen met figuren uit de wereld van Woezel & Pip. In de video komen ook de toekomstige douches, kleedcabines en föhnruimte voorbij, net als een wandschildering gebaseerd op een duinlandschap.







Goot

Het zwembad is exclusief toegankelijk voor verblijfsgasten. Dat geldt echter niet voor de aangrenzende bowling, waar alle bezoekers gebruik van mogen maken. Er komen zes banen. Optionele muurtjes kunnen ervoor zorgen dat ballen niet in de goot belanden, zodat spelers altijd raak gooien. Ook van de bowling wordt een eerste ontwerp getoond.